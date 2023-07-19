В МЧС готовят новые правила использования подземных убежищ на случай военного конфликта

В МЧС России прорабатывают "правовые механизмы", которые в случае военного конфликта позволят использовать для укрытия населения любые "сооружения подземного пространства". Сейчас доступ для населения на ряд частных и государственных территорий даже в случае распространения экстренных сигналов ограничен.

Также в ведомстве готовят новую редакцию правил эвакуации населения на случай войны – с учетом опыта СВО.

"Опыт проведения СВО подтвердил, что эвакуация остаётся одним из наиболее эффективных способов защиты населения при военных опасностях. В связи с этим мы вместе с федеральными и региональными структурами подготовили проект о новом порядке ее проведения", - заявил глава МЧС Александр Куренков, выступая в Совете Федерации. Эти же правила регулируют вывоз материальных и культурных ценностей в безопасные районы.