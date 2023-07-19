В Херсонской области уничтожен склад ГСМ ВСУ

И.о. главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили склад горюче-смазочных материалов украинских вооруженных формирований в районе села Львово.

"Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт", - написал Сальдо в своем telegram-канале.

Уничтожение вражеской военной инфраструктуры – важная задача, и она успешно выполняется, уточнил Сальдо.