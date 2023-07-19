Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после жалоб жителей нового микрорайона на непригодное жилье в Челябинской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жителей микрорайона "Твоя Привилегия" под Челябинском, сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК.

Жилой комплекс ввели в эксплуатацию более полугода назад. Жилье жители получили позже установленного договором срока. При этом здания фактически непригодны для проживания: потолочные перекрытия протекают, системы вентиляции не функционируют, подвальные помещения затоплены, проезда к жилым домам нет, отсутствует инфраструктура.

Жители обратились к застройщику с жалобой, но ее проигнорировали.

По данному факту проводится доследственная проверка. Бстрыкин потребовал возбудить уголовное дело, и представить доклад о ходе расследования.