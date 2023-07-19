Власти Нефтеюганска могут расторгнуть контракт со свердловским лагерем, где якобы избивали детей

Власти Нефтеюганска проводят проверку жалоб родителей, детей которых якобы оскорбляли и били в загородном оздоровительном лагере "Медная горка" под Екатеринбургом, передает корреспондент Накануне.RU.

Контракт с лагерем могут расторгнуть.

"Департамент образования города ведет работу по установлению факта нарушения услуг со стороны исполнителя. Также направили претензию исполнителю муниципального контракта, вследствие чего рассмотрят вопрос о расторжении контракта", - говорится в сообщении мэрии.

Получить официальные комментарии от руководства учреждения пока не удалось. На звонок корреспондента Накануне.RU по телефонам, указанным на сайте, пока никто не отвечает. Ответ на запрос на момент публикации материала пока также не получен.

Telegram-канал Mash, со ссылкой на директора лагеря "Медная горка" Розу Агапову сообщает, что руководство лагеря намерено подавать в суд. По ее словам, заявления родителей "абсолютная клевета", на детей руку никто не поднимал, было только про "северных оленей".

Добавим, что проверку инцидента проводит прокуратура.