19 Июля 2023
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Политика Украина
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

ГУР ВСУ не подтверждает причастность ко взрывам на полигоне в Крыму

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) ВСУ Кирилл Буданов не подтверждал причастность украинских военных к взрывам на военном полигоне в Крыму, заявил официальный представитель ГУР Андрей Юсов. Он назвал фейком заявление, которое было распространено поддельным Telegram-каналом, выдающим себя за аккаунт Буданова. На провокацию поддались ряд СМИ и политиков. При этом Юсов не стал комментировать реальное положение дел – не подтвердил, но и не опроверг причастность военной разведки к происшествию.

Из-за взрывов на полигоне в Кировском районе Крыма сегодня была закрыта часть трассы "Таврида" в районе Феодосии. Эвакуированы жители окрестных населенных пунктов. По данным местных властей, пострадавших нет.

Теги: кирилл буданов, всу, гур, крым, опровержение


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