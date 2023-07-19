ГУР ВСУ не подтверждает причастность ко взрывам на полигоне в Крыму

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) ВСУ Кирилл Буданов не подтверждал причастность украинских военных к взрывам на военном полигоне в Крыму, заявил официальный представитель ГУР Андрей Юсов. Он назвал фейком заявление, которое было распространено поддельным Telegram-каналом, выдающим себя за аккаунт Буданова. На провокацию поддались ряд СМИ и политиков. При этом Юсов не стал комментировать реальное положение дел – не подтвердил, но и не опроверг причастность военной разведки к происшествию.