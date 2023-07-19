МЧС создаст специальный центр для обеспечения защиты Запорожской АЭС

В Запорожской области планируется создать спасательный центр МЧС РФ, который будет обеспечивать защиту Запорожской АЭС, сообщил глава ведомства Александр Куренков, выступая в Совете Федерации.

Он также привел цифры по ситуации в Херсонской области после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Было эвакуировано 8,6 тыс. человек, 2,2 тыс. пострадавших спасено. Из 350 зданий откачана вода, в регион доставлено 550 тонн продовольствия, населению раздали 820 тонн питьевой воды.

Также Куренков сообщил, что в пунктах временного размещения продолжают находиться 40 тыс. эвакуированных с присоединенных территорий, для беженцев подготовлено 110 тыс. мест для круглогодичного размещения.

С начала СВО спасатели разминировали 890 гектаров, обезвредили 90 тыс. взрывоопасных предметов, разобрали 186 тыс. квадратных метров завалов.