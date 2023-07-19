За 1 полугодие 2023 года грузооборот морских портов Астраханской области показал рост сразу на 68%

За первое полугодие 2023 года объем перевозок через морские порты Астрахань и Оля увеличился до 1,8 млн тысячи тонн по сравнению с прошлым годом, сообщил министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

Как пояснил министр, такая позитивная динамика обусловлена активизацией перевозок по международному транспортному коридору (МТК) «Север-Юг» и изменением ассортимента товара. Объем отгруженного металла увеличен в пять раз, зерна и контейнеров – в два.

Напомним, морской порт Оля является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов. Он занимает ключевое положение на пересечении перспективного транспортного потока, соединяющего Россию с Ираном, странами Ближнего Востока и Индией. А также транспортного коридора, который обеспечивает выход на Казахстан, Китай и страны Средней Азии. Пропускная способность порта — 4,37 млн тонн грузов в год.

Морской порт Астрахань расположен в устьевой части Волги. Его акватория является смежной с портом Оля по прямой линии и включает в себя 14 терминалов. Перегрузочные мощности — около 12 млн тонн.