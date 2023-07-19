Вице-мэр Екатеринбурга проинспектировал строительство улицы, о которой просили жители

Сегодня, 19 июля, заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал строящиеся социальные объекты города. В частности, в рамках объезда он посетил два объекта строительства улично-дорожной сети.

Первый объект, на котором побывал вице-мэр – улица Водоемная. В администрации отметили, что жители очень просили о строительстве этой улицы и написали множество писем в мэрию. В итоге власти пошли горожанам навстречу.

Как рассказал Рустам Галямов, строительство улицы ведется в три этапа. Сроки ввода первого этапа – конец нынешнего года, а второй и третий этап запланированы на 2024 год.

"Дороги строятся с применением такого механизма, как инфраструктурно-бюджетный кредит с федеральными деньгами. Больше километра нового асфальто-бетонного покрытия с устройством тротуаров, пешеходных дорожек, велодорожек и благоустройство набережной. Также идет строительство пешеходного моста", - отметил замглавы Екатеринбурга, уточнив, что мост планируется открыть уже в сентябре этого года.

Он добавил, что район очень активно застраивается, и от жителей поступало много просьб. В прошлом году работы были начаты и ведутся ускоренными темпами. Подрядчиком объекта является компания "Атомстройкомплекс".

Еще одним объектом, который проинспектировал Рустам Галямов, стали Александровский и Новосинарский бульвары. Последний соединяет Сибирский тракт и ЕКАД. По этим пешеходным улицам и автодорогам студенты УрФУ смогут добираться до новых общежитий в Новокольцовском. Вице-мэр отметил велодорожки, сделанные из специального материала.

"Есть, конечно, небольшие замечания. За август все работы будут завершены и в сентябре эти дороги будут запущены. Здесь планируется движение общественного транспорта, рассматриваются четыре маршрута. Предусмотрены остановочные комплексы и светофорные объекты", - рассказал замглавы уральской столицы.