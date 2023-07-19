СМИ: У детей военных-льготников возникли проблемы при поступлении в вузы

В этом году в приемную вузовскую кампанию начали действовать многочисленные льготы и квоты, назначенные парламентом для детей участников СВО, самих участников СВО, беженцев с Украины, жителей присоединенных территорий. При этом льготы для детей ветеранов других военных конфликтов, например, афганской или чеченской войны, тоже действуют. Но абитуриенты из числа последних заявляют, что им сложнее получить документы, подтверждающие право на льготы.

В приемных комиссиях ссылаются на письмо Минобрнауки, в котором от детей ветеранов требуют, например, предоставить справку о ранении. Ее проще получить тем, кто участвует в СВО, но ветеранам афганской кампании, лежавшим в госпитале 30 лет назад, придется вести дела с военкоматом. В письме Минобрнауки не указывается, кто должен выдавать справки.

"Для таких случаев есть удостоверение инвалида войны. Оно действительно на всей территории Российской Федерации. Там все написано. Так же, как у героев Российской Федерации, чьи дети тоже имеют право на льготы, есть свое удостоверение, им не нужна никакая дополнительная справка, доказывающая, что они герои. Но с сына почему-то требуют именно справку, а не мое удостоверение", - цитирует "Московский комсомолец" отца абитуриента московского вуза – мужчина служил во время чеченской кампании.