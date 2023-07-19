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Фото: Накануне.RU

Суд оставил в силе штрафы для екатеринбургского "Мемориала"*

Екатеринбургский "Мемориал"* заплатит штраф в размере 300 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. К такому решению пришел Свердловский областной суд после апелляционной жалобы на решение Ленинского районного суда от 1 июня. Глава местного "Мемориала"* Алексей Мосин также не смог обжаловать свой штраф в 100 тыс. рублей.

Напомним, интересы "Мемориала"* в суде представлял его глава и историк Алексей Мосин. После заседания рассказал журналистам, что будет обжаловать приговор, поскольку "Екатеринбургский мемориал"* и "Уральский мемориал"* - это якобы две не связанных друг с другом организации: первая не имеет с дискредитирующими сообщениями ничего общего, так как не может публиковать что-то на сайте второй. По поводу своего дела он использовал аналогичную аргументацию, поскольку в тот раз речь шла о публикации в уральском "Мемориале"* с фотографией Мосина.

Проверив материалы дела, Свердловский областной суд не нашел оснований к отмене постановления Ленинского районного суда Екатеринбурга. В связи с этим, решение о штрафе в размере 300 тыс., а также 100 тыс. рублей был оставлен в силе.

*Организация внесена в список иностранных агентов

Теги: Мемориал*, апелляция, суд, штраф


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.06.2023 08:55 Мск Екатеринбургский "Мемориал"* оштрафовали на 300 000 рублей за дискредитацию ВС РФ

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