19 Июля 2023
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Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Региональные парламентарии Иркутской области убедились - в Свирске набирают популярность инициативные проекты

Благоустройство общественных территорий в городе Свирске проверили во время рабочей поездки спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин. О ходе работ парламентариям рассказал мэр Свирска Владимир Орноев, сообщает пресс-служба регионального парламента

Благоустройство двора по ул. Олега Кошевого проводят по программе «Формирование комфортной городской среды». Уже сделан новый асфальт и освещение, обустроены парковки, а к Дню города, который будут праздновать в начале сентября, во дворе установят детскую площадку и скульптуру. Для обновления аттракционов и благоустройства территории в городском парке привлекают средства по программе «Народные инициативы».

Благоустройство дворов по Федеральной программе в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Владимир Орноев отметил, что в Свирске набирают популярность инициативные проекты, которые реализуют по программе «Есть решение». Так, в этом году баскетбольная площадка и воркаут появятся в самом большом дворе Свирска по ул. Степная. Жители собираются участвовать в конкурсе инициативных проектов в следующем году, чтобы расширить зону благоустройства. Во дворе по ул. Молодёжная установили детскую площадку, которую решили назвать «Морская сказка».

Александр Ведерников подчеркнул, что территории, где активно реализуются инициативные проекты, необходимо поддержать дополнительным финансированием: «По предложению депутатов областного парламента подготовлены изменения в постановление регионального правительства, которые позволят экономию бюджетных средств, полученную в результате конкурсных процедур, направлять на нужды того муниципалитета, где будет реализован проект. Эти деньги должны стать мотивационным механизмом для тех, кто работает активно».

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Всего в этом году в Иркутской области будет реализовано около 2 тысяч проектов по программе «Народные инициативы» и 406 инициативных проектов. Помимо этого, по партийному проекту «Городская среда» благоустроят 181 территорию в 78 муниципальных образованиях. За пять лет работы третьего созыва областного парламента депутатскими поправками на 2,3 млрд рублей увеличено финансирование по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды».

 

Теги: свирск, александр ведераников, инициативные проекты, благоустройство общественных территорий


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