По инициативе региональных парламентариев в Иркутской области будут расширены меры соцподдержки сельских работников культуры

Комитет по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области под председательством Ирины Синцовой внес на рассмотрение парламента законопроект о расширении перечня сельских работников культуры, которые могут получать социальную поддержку.

Как сообщает пресс-служба парламента Иркутской области, инициативу о внесении изменений в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях» внесли депутаты Законодательного Собрания по обращению жителей Приангарья.

Речь идет о дополнении перечня работников, которые имеют право на льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, новыми специальностями. В частности, это звукорежиссеры сельских домов культуры. Как отметила автор законопроекта Наталья Дикусарова, в связи с обновлением оборудования в музеях, библиотеках, домах культуры появились новые специальности, которые не учтены в законе. Парламентарии предложили в рамках второго чтения внести в перечень также должности библиотекаря-каталогизатора, библиотекаря-комплектатора, специалиста по экспозиционно-выставочной работе.

Комитет решил внести проект закона на рассмотрение Законодательного Собрания в первом чтении и продолжить работу во втором чтении на данном заседании.