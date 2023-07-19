19 Июля 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские производители продуктов будут участниками Международной выставки WorldFood Moscow-2023

С 19 по 22 сентября в столице в московском центре «Крокус Экспо» пройдет масштабная международная выставка  WorldFood Moscow-2023. В ней  примут производители из 25 стран и 56 регионов России. Цель мероприятия - заключение экспортных контрактов.

Астраханскую область на этой международной площадке представят ИП Болдырева, ООО «Здоровая еда», ООО «Финанско», ООО РВК «Раскат», ООО «Оранжеренские деликатесы» и ООО «Астраханский рисовод», которые будут презентовать деликатесы из рыбы, рисовую крупу, валеные томаты, сладости из фруктов, в том числе арбуза и дыни.

продовольствие, выставка-продажа, черная икра(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как отметила руководитель центра поддержки экспорта Юлия Голубкина, предприниматели оплачивают регистрационные взносы, аренду выставочной площади и ее застройку.

Также в рамках мероприятия для участников проведут форум лидеров продовольственного бизнеса. Он будет посвящен обмену опытом и решениям задач, стоящих перед ритейлом. Кроме того, предпринимателям расскажут о статистике и трендах рынка.

международная выставка WorldFood Moscow(2023)|Фото: astrobl.ru

Международную выставку WorldFood Moscow ежегодно посещают более 18 тысяч специалистов розничной и оптовой торговли, сегмента HoReCa, а также дистрибьюторы. Участие астраханских предпринимателей стало доступно при содействии центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства (часть экосистемы «Мой бизнес»).

Напомним, центр действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», курируется минэкономразвития региона. Центр расположен на третьем этаже Центра «Мой бизнес» по адресу: г. Астрахань, ул. Ульяновых, 10. Связаться с специалистами можно по тел.: +7 (8512) 48-34-04, +7 (8512) 48-60-00.

Теги: WorldFood Moscow-2023, экспортный контракты, астраханские производители, деликатесы из рыбы,


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