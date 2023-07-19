19 Июля 2023
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Фото: скриншот с видео УВЗ

"Уралвагонзавод" отправил в зону СВО очередную партию танков

"Уралвагонзавод" отправил в зону проведения спецоперации очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3М. Заказчиком снова выступило Министерство обороны РФ.

Как отметили в пресс-службе УВЗ, глубокая модернизация танков Т-72Б до Т-72Б3М и Т-80БВ до уровня Т-80БВМ говорит о эффективности производственной системы завода, а также о квалификации и самоотверженном труде всех работников концерна УВЗ. Об этом же свидетельствует изготовление танков Т-90М "с нуля".

Уралвагонзавод отправил в адрес Министерства обороны РФ очередную партию танков (2023)|Фото: скриншот с видео УВЗ

"Все задачи, которые ставит перед нами государство в деле обеспечения армии надежной военной техникой, коллектив Уралвагонзавода выполняет качественно и в срок. Это доказывают неизменно хорошие оценки, которые получает бронетехника Уралвагонзавода от военных, участвующих в специальной военной операции", - отметил гендиректор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

По его словам, Т-72, Т-80 и Т-90 продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий самих танкистов, участвующих в СВО. После полученных рекомендаций, конструктора, инженеры, технологи и рабочие предприятий концерна проделывали огромную работу по улучшению тактико-технических характеристик танков. Все они позволяют сохранить безопасность и жизнь экипажа для успешного ведения боя.

Танки освятили, после чего отправили солдатам РФ.

Священник освящает танки Уралвагонзавода, которые отправились в адрес Министерства обороны РФ(2023)|Фото: скриншот с видео УВЗ

Теги: Уралвагонзавод, СВО, танк


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