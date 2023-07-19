Уходящая из Совета Федерации Мизулина ностальгирует по прямым выборам сенаторов

Сенатор Елена Мизулина, которая лишилась шанса попасть в Совет Федерации по квоте от главы Омской области, выступила за формирование верхней палаты российского парламента по аналогии с нижней – путем прямых выборов. Сейчас по одному сенатору от региона назначает губернатор, по одному – региональное заксобрание.

На круглом столе, который в СФ собрала сама Мизулина, она вспомнила, что первый состав палаты (сформированный на выборах) имел бОльшую независимость и влияние. "Должна быть объективность и принципиальность, которую дает уверенность в постоянстве. Лучшая модель формирования Совета Федерации — это выборы. Когда ты знаешь, что за тобой избиратели — это очень большая ответственность и сила", - считает Мишулина.

Ранее стало известно, что скандально известный сенатор и парламентарий с многолетней карьерой Елена Мизулина не вошла в список кандидатов в Совет Федерации, представляемый главой Омской области – врио губернатора Виталий Хоценко не собирается включать ее в список из трех претендентов.

Ожидается, что Мизулина, известная инициативами по борьбе с ЛГБТ и абортами, покинет Совет Федерации после Единого дня голосования в этом году.

68-летняя Мизулина с середины 90-х избиралась в Госдуму от партии "Яблоко", затем – от "Справедливой России". С 2015 года стала сенатором в Совете Федерации от Омской области.