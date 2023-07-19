Фигурантка дела о хищениях в благотворительном фонде Прикамья покинула страну

Одна из фигуранток уголовного дела о хищении 67,7 млн руб. из бюджета благотворительного фонда "Содействие ХХl век" Елена Найданова покинула страну 9 июля. Об этом свидетельствуют данные МВД.

Теперь гособвинитель ходатайствует о заключении Найдановой под стражу и объявлении ее в розыск. Защита выступает против.

Напомним, по версии следствия, бывший зампредседателя правительства края Елена Лопаева с 2017 по 2019 г. курируя работу фонда, расхищала спонсорские деньги на свои нужды. Средства выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Необходимый документооборот якобы обеспечивала директор фонда Найданова.

Накануне состоялось заседание по уголовному делу. Найданова в суд не явилась. Процесс был отложен на день.

Сегодня в рамках судебного разбирательства должен был продолжиться допрос свидетелей.