19 Июля 2023
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Общество Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Губернатор Владимирской области подписал разработанную в регионе стратегию комплексной безопасности детей

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал Указ «О Стратегии комплексной безопасности детей во Владимирской области до 2030 года».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, это всеобъемлющий документ, в котором сформулирована система мер, направленных на защиту несовершеннолетних граждан от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности.

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Стратегия формировалась с привлечением общественных организаций, уполномоченного по правам ребёнка, специалистов профильных организаций и ведомств. Цель комплексного документа – снижение уровня детской смертности и травматизма, сохранение здоровья детей, защита их интересов.

Контроль за исполнением указа возложен на заместителя губернатора, курирующего вопросы социального развития.

«Дети – это наша главная ценность, наше будущее, которое мы обязаны оберегать. Именно на это и направлена региональная Стратегии комплексной безопасности детей. Документ определяет приоритеты деятельности всех государственных структур и органов местного самоуправления Владимирской области. В Стратегии прописаны задачи и для правоохранительных органов и надзорных ведомств. Большой блок задач и по социальной сфере. Он затрагивает укрепление материального и психологического благополучия семей с детьми, создание безопасной информационной среды и качественной доступной инфраструктуры для всестороннего развития и образования детей, безопасных условий для их досуга и многое другое. По всем этим направлениям мы уже активно работаем вместе с институтами гражданского общества.  Стратегия – это не только о безопасности, но и об обеспечении достойного уровня жизни детей и семей, в которых они растут, о создании условий для счастливого и безопасного детства», – отметил вице-губернатор Владимир Куимов.

Теги: александр авдеев, стратегия безопасности, уполномоченный по правам ребенка,


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