Губернатор Владимирской области подписал разработанную в регионе стратегию комплексной безопасности детей

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал Указ «О Стратегии комплексной безопасности детей во Владимирской области до 2030 года».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, это всеобъемлющий документ, в котором сформулирована система мер, направленных на защиту несовершеннолетних граждан от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности.

Стратегия формировалась с привлечением общественных организаций, уполномоченного по правам ребёнка, специалистов профильных организаций и ведомств. Цель комплексного документа – снижение уровня детской смертности и травматизма, сохранение здоровья детей, защита их интересов.

Контроль за исполнением указа возложен на заместителя губернатора, курирующего вопросы социального развития.

«Дети – это наша главная ценность, наше будущее, которое мы обязаны оберегать. Именно на это и направлена региональная Стратегии комплексной безопасности детей. Документ определяет приоритеты деятельности всех государственных структур и органов местного самоуправления Владимирской области. В Стратегии прописаны задачи и для правоохранительных органов и надзорных ведомств. Большой блок задач и по социальной сфере. Он затрагивает укрепление материального и психологического благополучия семей с детьми, создание безопасной информационной среды и качественной доступной инфраструктуры для всестороннего развития и образования детей, безопасных условий для их досуга и многое другое. По всем этим направлениям мы уже активно работаем вместе с институтами гражданского общества. Стратегия – это не только о безопасности, но и об обеспечении достойного уровня жизни детей и семей, в которых они растут, о создании условий для счастливого и безопасного детства», – отметил вице-губернатор Владимир Куимов.