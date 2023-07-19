В России на два месяца сократят объем перевозки грузов между Сахалином и материком

Из-за планового ремонта дизель-электрохода "Сахалин–8" сократится объем перевозок железнодорожных вагонов, автотранспортных средств (АТС) и иных палубных грузов (ИПГ) по линии Ванино-Холмск-Ванино. Об этом сообщило АО "Транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис"".

Ремонт начнется во второй декаде августа и закончится в первой декаде октября. В этот период продолжат работу паромы "Сахалин–9" и "Сахалин–10". Прием и оформление заявок на перевозку АТС, как и прежде, идет по наличию свободных мест от планируемых перевозок вагонов.

"Убедительно просим не прибывать в порты ранее согласованных дат – это ведет к скоплению, и затрудняет работу своевременно приехавших АТС и сотрудников компании, вызывает различные нарекания", - заявили в компании.