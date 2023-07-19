Жителя Челябинской области осудили за организацию "нежелательного" движения

Жителя Челябинской области приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима за организацию "нежелательного" международного движения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Осужденный являлся одним из организаторов на территории России деятельности Международного христианского движения "Новое поколение"*. Он был задержан в августе прошлого года. Также он был юридическим советником "нежелательного" движения.

Этот приговор стал первым в стране по ч. 3 ст. 284.1 УК России (Организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации).

*На основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23 августа 2021 деятельность Международного христианского движения "Новое поколение" признана нежелательной на территории РФ.