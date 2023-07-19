Прокуратура отправится в лагерь "Медная горка", где якобы избивали детей из Югры

Прокуратура заинтересовалась новостью об избиении детей из Югры, приехавших отдохнуть в лагерь под Екатеринбургом. Речь идет о загородном оздоровительном лагере "Медная горка".

Согласно предварительным данным, приехав домой, дети пожаловались родителям на противоправные действия в отношении них со стороны работников лагеря. Якобы те оскорбляли и били одного из подростков.

Прокуратура Верхней Пышмы выехала на место для выяснения всех обстоятельств. В ходе проверки достоверности слов школьников, будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Сотрудник ведомства также проверят, соблюдались ли требования законодательства об организации отдыха детей со стороны сотрудников детского лагеря.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В начале июля сообщалось, что прокуратура начала проверку в уральском детском оздоровительном лагере "Гурино", в котором могли издеваться над 9-летним ребенком. По данным ведомства, в июне этого года всю первую смену подростки от 11 до 15 лет наносили ребенку телесные повреждения и рисовали на его теле.