19 Июля 2023
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Фото: Официальный telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Аксенов сообщил, как объезжать перекрытый из-за пожара на полигоне участок "Тавриды"

Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал в своем telegram-канале обновленную и уточненную схему проезда по трассе "Таврида". Движение ограничено из-за пожара на полигоне в Кировском районе полуострова.

При движении со стороны Симферополя по "Тавриде" в районе села Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на трассу возможен через поселок городского типа Первомайское или Феодосию. Маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия – Белогорск, написал Аксенов в своем telegram-канале.

Карта с указанием перекурытого из-за пожара на полигоне участка трассы "Таврида"(2023)|Фото: Официальный telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Напомним, ранее Аксенов сообщил, что из-за пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида". Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более 2 тыс. человек. Под эвакуацию попадают населенные пункты Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Пострадавших в пожаре нет.

Теги: Полигон, Кировский район, Сергей Аксенов


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Ранее 19.07.2023 09:14 Мск Пострадавших в пожаре на полигоне в Кировском районе нет, - Аксенов
Ранее 19.07.2023 07:40 Мск В Крыму из-за пожара на полигоне эвакуируют четыре населенных пункта

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