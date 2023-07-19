Аксенов сообщил, как объезжать перекрытый из-за пожара на полигоне участок "Тавриды"

Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал в своем telegram-канале обновленную и уточненную схему проезда по трассе "Таврида". Движение ограничено из-за пожара на полигоне в Кировском районе полуострова.

При движении со стороны Симферополя по "Тавриде" в районе села Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на трассу возможен через поселок городского типа Первомайское или Феодосию. Маршрут движения в обратном направлении аналогичный, либо по дороге Феодосия – Белогорск, написал Аксенов в своем telegram-канале.

Напомним, ранее Аксенов сообщил, что из-за пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида". Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более 2 тыс. человек. Под эвакуацию попадают населенные пункты Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Пострадавших в пожаре нет.