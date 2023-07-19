19 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Югре родители пожаловались на жестокое обращение в детьми в лагере под Екатеринбургом

Родители югорских детей пожаловались на лагерь "Медная Горка" под Екатеринбургом, передает корреспондент Накануне.RU.

В паблике "Это Юганск, детка" социальной сети "ВКонтакте" опубликованы скриншоты из беседы родителей, которые жалуются на то, что воспитатели лагеря вели себя некорректно с детьми: оскорбляли отряд, называя детей "северными оленями", говорили, что они "позорят свой регион".

"Были случаи, когда заходили без разрешения в туалет и заставляли детей мыться в душе с открытой дверью, стояли рядом и наблюдали, также многие дети жалуются на то, что воспитатели матерились и поднимали руку на детей, угрожали и говорили, чтоб не жаловались родителям, аргументируя тем, что родители будут волноваться. Дети жаловались на недомогание, но им не верили, и отказывали в помощи медика", - говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий от руководства лагеря не удалось.

Теги: лагерь, Медная горка. дети


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Развитие сюжета:

Ранее 19.07.2023 10:02 Мск Прокуратура отправится в лагерь "Медная горка", где якобы избивали детей из Югры

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