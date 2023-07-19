На мужчину, пытавшегося поджечь мавзолей Ленина, завели уголовное дело

37-летний Константин из Читы, пытавшийся поджечь мавзолей Ленина на Красной площади, стал фигурантом уголовного дела, по которому ему может грозить до семи лет заключения. Ранее на него завели административное дело.

Выяснилось, что ранее мужчина уже атаковал достопримечательность – в первый раз он приезжал с коктейлями Молотова к мавзолею в мае.

В отношении Константина завели дело по статье "Хулиганство", он ожидает суда по мере пресечения, передает Shot.