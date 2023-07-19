Сотрудники "Уральской базы авиационной охраны лесов" тушили лесные пожары без нужной экипировки

Сотрудников "Уральской базы авиационной охраны лесов" перед тушением пожаров не снабдили достаточным количеством средств индивидуальной защиты. Об отсутствии экипировки узнали в прокуратуре Алапаевска, после чего была организована проверка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, часть работников, занятых в тушении лесных пожаров, обделили средствами индивидуальной защиты, в которые входят: комбинированные рукавицы, кирзовые сапоги, защитные очки, респиратор, противогаз, костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, перчатки с полимерным покрытием, резиновые сапоги с защитным подноском и т.д. Помимо этого, не досталось рабочим и средств гидрофобного действия - отталкивающих влагу и сушащих кожу, средств для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды, регенерирующих и восстанавливающих кремов и эмульсий.

Подобные действия или бездействия со стороны руководства нарушают права работников. В связи с этим, прокуратура обратилась в Алапаевский городской суд с требованием к ГБУ Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов" выдать своим сотрудникам необходимую экипировку и средства защиты. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Судебный акт не вступил в законную силу, однако прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.