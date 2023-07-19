В Челябинской области закроют движение на участке трассы М-5 из-за проведения буровзрывных работ

В Челябинской области 20 июля закроют движение на участке трассы М-5 из-за проведения буровзрывных работ.

Временное ограничение вводится с 10 до 13 часов 20 июля на участке 1565 км – 1576 км на территории Ашинского района.

Грузовому и пассажирскому транспорту на время проведения работ проезд будет запрещен. Движение легкового транспорта будет осуществляться по региональным дорогам через Сим – Миньяр – Ашу.