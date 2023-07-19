На Ямале нефтяники поддержали две экологические экспедиции

В ЯНАО стартовали две экспедиции экологического движения "Зеленая Арктика". В течение двух недель волонтеры будут очищать северные территории от исторически накопленного мусора. Проект поддержали предприятия "Газпром нефти" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпромнефть-Развития".

В экспедициях принимают участие более 30 волонтеров из разных регионов России. На побережьях Обской губы и Байдарацкой губы Карского моря они соберут и подготовят к утилизации тонны металлолома и других отходов. Руководитель экосоциологической организации "Зеленая Арктика" Евгений Рожковский отмечает, что среди волонтеров – экологи, биологи и другие специалисты.

"Зеленая Арктика" готовит добровольцев и проводит очистку территории ЯНАО с 2014 года. В этом году мы получили более 1000 заявок от желающих отправиться в наши экспедиции, из которых отобрали 80 претендентов. Главным критерием отбора стало умение работать в команде. В Арктике этот навык связан как с требованиями безопасности, так и со спецификой работы: поднять крупногабаритный объект можно только с надёжным напарником. А организовывать волонтерские экспедиции такого масштаба нам намного проще при поддержке "Родных городов", – прокомментировал Рожковский.

На Ямале программу "Родные города" компании "Газпром нефть" реализуют "Газпромнефть-Развитие", "Газпромнефть-Заполярье" и "Газпромнефть-Ямал". Директор программы Ярина Сугакова отмечает, что природа Крайнего Севера суровая, но в то же время очень хрупкая и нуждается в защите.



"Именно поэтому «Родные города» охотно поддерживают местные экологические инициативы. Мы выступаем в качестве партнеров волонтерских экспедиций «Зеленой Арктики», где десятки добровольцев вносят личный вклад в поддержание чистоты этого уникального региона. В рамках корпоративного волонтерства "Газпром нефть" проводит субботники и акции по экологическому просвещению для местных жителей. С каждым годом все больше людей вовлекаются в реализацию экопроектов за счет наших механизмов грантовой поддержки", – поделилась директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

Впервые предприятия "Газпром нефти" поддержали "Зеленую Арктику" в прошлом году. Тогда экспедиция по уборке строительного мусора, оставшегося с 1990-х годов, прошла в селе Сеяха Ямальского района. На 6 локациях волонтеры собрали и подготовили для последующей переработки и утилизации 26 тонн металлолома и 235 кубометров отходов.



Этим летом при поддержке программы "Родные города" в ЯНАО пройдут более 30 экоакций. От мусора очистят около 100 Га территорий. Завершит сезон экспедиция "Зеленой Арктики" в расселенный поселок Полярный – с 7 августа по 3 сентября.

"Программа социальных инвестиций "Родные города" "Газпром нефти" и предприятия компании вносят системный вклад в сохранение экосистемы региона и развитие эковолонтерского движения. Второй год подряд при поддержке нефтяников в муниципалитетах района проходят экспедиции движения "Зеленая Арктика". Мы ценим участие наших партнеров в важных для ямальцев проектах и бережное отношение к арктической природе", – добавил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Напомним, за годы деятельности волонтеры "Зеленой Арктики" собрали 2400 тонн металлолома и полностью очистили 2 острова в Карском море. Экологические бригады организации работают в каждом муниципалитете ЯНАО.