Мужчина устроил взрыв в отделении Сбербанка в пригороде Санкт-Петербурга

В отделении Сбербанка на бульваре Трудящихся в петербургском Колпино неизвестный устроил взрыв в ночь на 19 июля. Он зашел в вестибюль отделения с белым пакетом в руках, оставил его между банкоматом и стеной и поджег. Уже после взрыва мужчина покинул помещение, передает Baza.

Сообщается, что в отделении были повреждены двери и выбиты стекла, также незначительно пострадал один из банкоматов.

Уже известно, что взрывное устройство представляло из себя металлическую трубу с пиротехнической смесью.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе Сбербанка добавили, что злоумышленник пытался взломать банкомат, но потерпел неудачу. "Банк оказывает активное содействие правоохранительным органам в поиске преступника. Офис временно не работает", - рассказали в банке.