19 Июля 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Площадь лесных пожаров на Среднем Урале уменьшилась вдвое

Площадь лесных пожаров в Свердловской области всего за сутки уменьшилась вдвое. Огнеборцам также удалось потушить два из пяти возгораний.

Согласно информации с сайта Авиалесоохраны, в регионе сейчас действует три лесных пожара на площади 2 тыс. 198 га. Только вчера в области было зарегистрировано 5 пожаров на площади в 4 тыс. 258 га.

Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора, сообщает, что все пожары локализованы, а потому риска распространения на жилые территории нет. Потушены были крупный пожар в Невьянске и небольшое возгорание в Гарях. Сейчас огонь продолжает бушевать в Верхней Пышме (688 га), в Невьянске (1 тыс. 435 га) и в Кировграде (75 га).

Теги: пожар, лес


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