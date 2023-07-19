19 Июля 2023
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Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;Военный обозреватель&quot; / t.me/new_militarycolumnist

Пострадавших в пожаре на полигоне в Кировском районе нет, - Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы, пострадавших нет.

Эвакуированным жителям оказывают помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым. Ликвидация последствий пройдет в кратчайшие сроки, написал Аксенов в своем telegram-канале.

Напомним, ранее Аксенов сообщил, что из-за пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида". Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более 2 тыс. человек.

Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы. Под эвакуацию попадают населенные пункты Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Эвакуированных разместят в помещениях двух школ, организовано горячее питание. Оперштаб Крыма добавил, что трасса перекрыта со 118 по 130 км. Транспорт перенаправляется по старой керченской дороге через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

Теги: Полигон, Кировский район, Сергей Аксенов


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Развитие сюжета:

Ранее 19.07.2023 10:00 Мск Аксенов сообщил, как объезжать перекрытый из-за пожара на полигоне участок "Тавриды"

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Ранее 19.07.2023 07:40 Мск В Крыму из-за пожара на полигоне эвакуируют четыре населенных пункта

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