Пострадавших в пожаре на полигоне в Кировском районе нет, - Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы, пострадавших нет.

Эвакуированным жителям оказывают помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым. Ликвидация последствий пройдет в кратчайшие сроки, написал Аксенов в своем telegram-канале.

Напомним, ранее Аксенов сообщил, что из-за пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида". Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более 2 тыс. человек.

Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы. Под эвакуацию попадают населенные пункты Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Эвакуированных разместят в помещениях двух школ, организовано горячее питание. Оперштаб Крыма добавил, что трасса перекрыта со 118 по 130 км. Транспорт перенаправляется по старой керченской дороге через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.