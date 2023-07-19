В Москве продолжаются ливни, парки закрыты, ждут 7-балльных пробок

Власти Москвы предупредили горожан о 7-балльных пробках, которые сегодня вечером, вероятно, образуются на фоне продолжающихся проливных дождей.

Уже сейчас, по данным ЦОДД, сложно проехать на Третьем транспортном кольце в районе Лефортовского тоннеля и Рижской эстакады, а также на Ленинградском шоссе в районе моста Победы.

"Ситуационный центр ЦОДД следит за дорожной обстановкой, на дорогах дежурят экипажи Дорожного патруля, оборудованные всем необходимым, чтобы помочь в экстренных ситуациях. Если увидели сломанные знаки и неработающие светофоры — звоните 3210", - говорится в сообщении центра.

Между тем, сегодня парки культуры и отдыха в столице закрыты в связи с погодными условиями, также временно не работает московский зоопарк.

Накануне всего за час в столице выпала четверть месячной нормы осадков.