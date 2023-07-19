19 Июля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: t.me/mkhusnullin

Число уральцев, планирующих отдых в Крыму, сократилось втрое из-за недавнего теракта

Недавний теракт на Крымском мосту привел к сокращению количества уральцев, желающих провести свой отпуск на полуострове. По сравнению с 2021 годом, когда в Крым отправлялись отдохнуть 500-600 тысяч свердловчан, сегодня эта цифра уменьшилась втрое, передает "Ъ-Урал", со ссылкой на экспертов.

О сокращении числа отдыхающих среди свердловчан рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, любые происшествия, даже те, которые несут лишь гипотетическую опасность, отрицательно влияют на туризм. При таких условиях, недавняя террористическая атака не могла не повлиять на выбор уральцев при планировании отпуска.

Особенно сильно поубавилось туристов со Среднего Урала, которые планировали добраться до полуострова на автотранспорте. Автобусные маршруты из уральской столицы отменили, а на личном автомобиле до Крыма можно добраться по Крымскому мосту, где из-за ЧП движение осуществляется в реверсивном режиме, либо через новые территории, где введено военное положение. По словам вице-президента АТОР, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, автотуристы составляли 70-80% всего турпотока в Крым.

Альтернативой является железнодорожный маршрут, однако в первые два дня после теракта было сдано около 100 билетов, что составляет 2,5% от всех купленных билетов с начала сезона. По данным АО ТК "Гранд Сервис Экспресс", являющегося оператором перевозок в Крым, с 1 мая по 17 июля на полуостров отправились 8 тыс. пассажиров и еще 4 тыс. посетят его до конца лета. Несмотря на это, такие цифры составляют лишь 70% от прошлогодних показателей и 85% от показателей 2021 года. Стоимость проезда от Екатеринбурга до Симферополя в купе начинается с 10,7 тыс. рублей, в плацкарте - от 6,4 тыс. рублей.

О том, когда ситуация с туризмом нормализуется говорить пока не приходится. Сейчас, в качестве альтернативы, туристы все чаще выбирают другие направления, в числе которых курорты Краснодарского края.

Напомним, ранее туристический оператор "Отрада" приостановил автобусные туры из Екатеринбурга в Крым до конца сезона. Всем, кто уже приобрел билеты, будет возвращена их полная стоимость.

В результате террористической атаки 17 июля погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь была доставлена в больницу. Также было разрушено автомобильное полотно и часть мостового пролета. После новости о погибших, депутаты и сенаторы призвали мстить за смерть гражданских лиц во время взрыва. СКР возбудил уголовное дело по статье "теракт".

Теги: Крым, теракт, отдых, Крымский мост


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