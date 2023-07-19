19 Июля 2023
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Фото: пресс-служба президента РФ

Глава Дагестана Меликов хочет переименовать стадион, названный в честь Елены Исинбаевой

Текущий руководитель Дагестана Сергей Меликов решил переименовать легкоатлетический стадион в центре Махачкалы, который шесть лет назад (в бытность главой республики Рамзана Абдулатипова) был назван в часть олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.
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Ранее стало известно, что Исинбаева продолжит работу в Международном олимпийском комитете. После серии публикаций в испанской прессе спортсменка, проживающая на острове Тенерифе, опубликовала заявление. В нем она сообщает, что не высказывалась в поддержку СВО, является "человеком мира" и хоть и выступала за ЦСКА, но ее военные звания (является майором ВС РФ) носят формальный характер.

Исинбаева не стала уточнять, что являлась доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента в 2012 и в 2018 годах, входила в рабочую группу по редактированию Конституции России в 2020-м.

Меликов же в своем заявлении о переименовании стадиона говорит, что Исинбаева "…с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала". Но решение о переименовании стадиона "Труд" в честь олимпийской спортсменки принимала не она сама, а прежнее руководство Дагестана в лице Рамзана Абдулатипова. Исинбаева действительно никогда не была связана с Дагестаном – ее отец родом из этого региона, власти республики в 2017-м посчитали, что этого достаточно. Меликов не обвиняет Абдулатипова напрямую, но говорит: "Многие из нас помнят, как скоропалительно, без учета мнения горожан, легкоатлетический стадион в центре Махачкалы 6 лет назад был переименован в честь Елены Исинбаевой".

Владимир Путин Елена Исинбаева(2016)|Фото: пресс-служба президента РФ

"Последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона", - пишет Меликов в своем Telegram-канале.

"Дагестан – спортивная республика, у нас много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины, историй триумфа, когда дагестанский характер позволял нашим атлетам вырвать победу даже у самого сильного противника. Именно это все, по-моему, должно находить отражение в названии стадиона. Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название – "ТРУД". А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России", - добавил глава Дагестана.

Теги: сергей меликов, елена исинбаева, стадион, дагестан


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