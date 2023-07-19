19 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

"Медлить было нельзя". Пожарный из Талицы спас двоих человек из горящего дома

Пожарный из Талицы во время возвращения домой заметил горящий дом в частном секторе и помог двоим людям выбраться из огня, не дожидаясь спасателей. Подробнее о подвиге своего коллеги рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел 9 июля, когда огнеборец 86-й пожарно-спасательной части Талицы Сергей Поташев поздно вечером ехал на личном автомобиле. В это время он увидел зарево в районе частного сектора, о чем сообщил в пожарную охрану, после чего сразу направился к месту пожара.

Огнеборец 86-й пожарно-спасательной части г. Талицы Сергей Поташев(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На месте Сергей увидел полностью охваченный огнем дом, а от соседей узнал, что внутри могут находиться люди. Тогда, не дожидаясь коллег, пожарный перепрыгнул через забор и увидел в окнах людей, которые не могли самостоятельно выбраться. Огнеборец заметил, что окно было заблокировано и не открывалось полностью. Тогда Сергей выломал часть оконной рамы, залез внутрь, перевернул диван, блокирующий окно и эвакуировал двух человек.

"Медлить было нельзя. Важна была каждая секунда, которая, возможно, и помогла спасти людей из горящего дома", - поделился огнеборец.

Пожар в частном доме в Талице(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Когда к месту подъехали пожарные, Сергей доложил об обстановке и присоединился к тушению. Через 30 минут пламя на площади в 200 кв.м. было полностью потушено. По данным пожарных дознавателей возгорание произошло по причине короткого замыкания электропроводки.

Сейчас в главном управлении МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о поощрении огнеборца.

Теги: Талица, пожар, огнеборец


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