Одна из обвиняемых по делу о хищениях в благотворительном фонде Прикамья вновь не явилась в суд

Одна из фигуранток уголовного дела о хищении 67,7 млн руб. из бюджета благотворительного фонда "Содействие ХХl век" Елена Найданова вновь не явилась в суд, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне из-за неявки Найдановой заседание было отложено. Защите неизвестны причины неявки Найдановой и ее местонахождение. Суд выяснил, что в "скорую" женщина не обращалась, приставы не нашли ее по месту жительства.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о направлении запроса в МВД о ее передвижениях.

Напомним, по версии следствия, бывший зампредседателя правительства края Елена Лопаева с 2017 по 2019 г. курируя работу фонда, расхищала спонсорские деньги на свои нужды. Средства выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Необходимый документооборот якобы обеспечивала директор фонда Найданова.