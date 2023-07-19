В челябинском городе построят новый спорткомплекс

В Сатке в Челябинской области построят новый спортивный объект. Тип объекта определят жители.

"Вместе построим в Сатке еще один спортивный объект. Что это будет — бассейн или универсальный комплекс — решат жители вместе с муниципалитетом. Я это решение поддержу", - сообщил губернатор Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

Накануне в городе открыли ледовую арену. О строительстве объекта несколько лет назад попросили жители города на встрече с главой региона.