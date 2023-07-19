В Тюмени водитель сбила трехлетнюю девочку на самокате

В Тюмени на нерегулируемом пешеходном переходе сбили трехлетнюю девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел накануне вечером, на перекрестке улиц Созидателей и Заполярной.

По предварительной информации, бабушка с внучкой переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Ребенок ехал на самокате, когда на нее наехал автомобиль "Тойота", которым управляла 47-летняя женщина. Девочка получила травму.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП: действительно ли водитель ехала на красный сигнал светофора, почему нарушила ПДД, не пропустив ребенка.