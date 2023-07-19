В ЦПКиО возвращают тренировки на аллее Маяковского

В ЦПКиО Екатеринбурга возвращаются тренировки на открытом воздухе. Теперь их количество будет увеличено до четырех раз в неделю, сообщает пресс-служба парка.

Начиная с 22 июля, тренировки на аллее Маяковского будут проходить каждую субботу в 11.00. 25 июля в 10.00 пройдет первая тренировка по табате, а после каждый четверге в 19.00 и воскресенье в 8.00 гостей парка ожидает растяжка. Тренировки проводятся при хорошей погоде, ближайшие даты 20 июля 19.00 и 23 июля 8.00.

"Благодаря занятиям у вас получится укрепить мышцы, зарядиться энергией и повысить общую физическую форму. Опытный тренер представит программу, которая поможет максимально хорошо прочувствовать свое тело", - говорят организаторы.

При себе необходимо иметь удобную одежду, коврик для йоги и бутылку воды.

Напомним, что 22 июля в ЦПКиО также пройдет народный семейный фестиваль "Да, шеф!" с участием шеф-повара Константина Ивлева.