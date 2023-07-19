В Крыму из-за пожара на полигоне эвакуируют четыре населенных пункта

В Кировском районе Крыма произошел пожар на полигоне, слышны взрывы, готовится эвакуация окрестных сел.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что из-за пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида". Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время.

Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более 2 тыс. человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы, написал Аксенов в своем telegram-канале.

Под эвакуацию попадают населенные пункты Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное.

Эвакуированных разместят в помещениях двух школ, организовано горячее питание.

Оперштаб Крыма сообщает, что трасса перекрыта со 118 по 130 км. Транспорт перенаправляется по старой керченской дороге через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.По данным Mash, речь идет о складе боеприпасов, а местные жители говорят о том, что в радиусе 5 км слышат взрывы на протяжении последних двух часов.

Baza уточняет, что первые взрывы на полигоне в Крыму начались около 4:30 ночи продолжаются уже более трех часов.

Кировский район расположен в восточной части республики, по территории проходит железная дорога Джанкой — Керчь. Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.