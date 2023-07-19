19 Июля 2023
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.ru

Стало известно о работах импортозамещению комплектующих "Луны-27"

В России ведутся работы по замене ряда комплектующих российской автоматической станции "Луна-27" на отечественные аналоги.

Как сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, приходится переконструировать несколько приборов, чтобы отказаться импортной комплектации. По словам ученого, работы идут "полным ходом". Сегодня создание отечественного бура находится на этапе разработки конструкторской документации.

В 2022 году в Европейском космическом агентстве заявили о прекращении сотрудничества с Москвой по российским миссиям "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27" из-за спецоперации.

Орбитальная миссия "Луна-26" и посадочная "Луна-27" будут реализованы, начиная с 2027-2028 годов, сообщает ТАСС.

Напомним, 11 августа стартует первая в истории современной России миссия на Луну "Луна-25".

Теги: Луна, космос, импортозамещение


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