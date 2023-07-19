19 Июля 2023
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Фото: t.me/mod_russia

СМИ: старшеклассникам с сентября будут объяснять причины начала спецоперации

С нового учебного года в России школьникам старших классов историю будут преподавать по единому учебнику авторства помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

В учебнике "История России" для учеников 11-го класса будет информация с 1945 года по начало XXI века. На его обложке – работники космической сферы и Крымский мост.

Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту вокруг Украины и специальной военной операции. В главе "Россия сегодня. Специальная военная операция" 17 параграфов: "Отношения с Западом в начале XXI в. ", "Давление на Россию со стороны США", "Возрождение нацизма", "Возвращение Крыма", "Россия – страна героев" и другие, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Минобрнауки России разработает учебник истории для непрофильных специальностей в вузах. В нем также будет раздел о спецоперации.

Теги: школа, образование, спецоперация


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.06.2023 02:10 Мск В России появится учебник истории для вузов с разделом о спецоперации
Ранее 15.06.2023 03:00 Мск Кравцов: Новый учебник истории будет готов в течение следующего года

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