СМИ: старшеклассникам с сентября будут объяснять причины начала спецоперации

С нового учебного года в России школьникам старших классов историю будут преподавать по единому учебнику авторства помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

В учебнике "История России" для учеников 11-го класса будет информация с 1945 года по начало XXI века. На его обложке – работники космической сферы и Крымский мост.

Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту вокруг Украины и специальной военной операции. В главе "Россия сегодня. Специальная военная операция" 17 параграфов: "Отношения с Западом в начале XXI в. ", "Давление на Россию со стороны США", "Возрождение нацизма", "Возвращение Крыма", "Россия – страна героев" и другие, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Минобрнауки России разработает учебник истории для непрофильных специальностей в вузах. В нем также будет раздел о спецоперации.