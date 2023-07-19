19 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Эксперты: Центробанк повысит ставку до 8% 21 июля

Центробанк России на очередном заседании 21 июля повысит ключевую ставку сразу на 50 б. п., с 7,5% до 8%.

Как считают эксперты, это случится после длительного перерыва. Ранее показатель не менялся с сентября 2022 года на протяжении шести заседаний.

Причиной для роста служит динамика инфляции и ослабление курса рубля, а также рост потребительской активности, растущая доля импорта и темпы расходования бюджета.

По словам специалистов, для приведения инфляции к цели 4% в 2024 году необходимо начинать ужесточение денежно-кредитной политики. Экономисты также ждут обновленного макроэкономического прогноза регулятора, в том числе по динамике ключевой ставки. Согласно оптимистичным ожиданиям, к концу года показатель достигнет 8,25%, пессимистичным - 9,5%, сообщает ТАСС.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила, что ключевая ставка может быть повышена. До этого Набиуллина заявила, что руководство регулятора на последнем заседании рассматривало возможность повышения ключевой ставки, хотя показатель оставили на прежнем уровне.

Теги: ЦБ РФ, ключевая ставка


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.07.2023 01:00 Мск Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки
Ранее 09.06.2023 15:24 Мск Вероятность повышения ключевой ставки выросла – Набиуллина

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