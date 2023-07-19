Льготная ипотека станет доступна для покупки вторичного жилья

В России льготные жилищные кредиты на вторичное жилье могут стать доступны в городах, где нет новостроек.

Такой вариант разработали депутаты Госдумы. Предложение направлено в Министерство строительства и госкомпанию "ДОМ.РФ". Как считают парламентарии, кабмин может расширять программу льготной ипотеки на вторичный рынок в отдельных городах по запросу властей региона. Если предложенная мера будет одобрена, то это не только укрепит рынок, но и уравняет права жителей разных городов на доступное жилье, сообщают "Известия".

Ранее о необходимости введения субсидий на покупку вторичного жилья говорил глава государства Владимир Путин.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина поддерживает идею о распространении льготной ипотеки на вторичное жилье, но только если заемщики в состоянии будут по ней платить.