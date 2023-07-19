В кабмине одобрили сокращение незащищенных расходов бюджета

В кабмине России одобрили предложение Министерства финансов сократить на 10% расходы федерального бюджета на 2024 год по так называемым незащищенным статьям.

Решение приняла правительственная комиссия по бюджетным проектировкам. Общая сумма секвестра будет сравнительно небольшой относительно общей величины трат – около 450 млрд руб. В Бюджетном кодексе нет разделения на защищенные и незащищенные расходы, хотя этот термин употребляется не редко, в том числе в официальных документах.

Сумма оптимизации не затронет социальную сферу, сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкий к кабмину источник.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство и правительство готовятся к "мобилизации ресурсов" на следующие три года.