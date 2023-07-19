Президент ЮАР: группа БРИКС способна создать новый мировой порядок

Группа БРИКС имеет возможность изменить существующий мировой порядок.

Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, он может стать более справедливым. Глава государства указал, что сегодня БРИКС объединяет около 40% населения Земли. Работая вместе, объединение может стать катализатором создания более безопасного и справедливого мирового порядка. Рамапос призвал искать решение проблем бедности, голода и устойчивого развития в интересах Глобального Юга.

Как считает президент, одной из срочных задач является реформа ООН и в первую очередь ее Совета Безопасности, сообщает ТАСС.

Напомним, власти ЮАР пока не знают, прибудет ли российский лидер Владимир Путин на предстоящий в августе саммит БРИКС.