В России продажи "умных" колонок в России переживают бум

В России "умные" колонки стали практически единственным сегментом рынка электроники, который на 100% заняли отечественные производители.

В первом квартале текущего года 96% продаж пришлось на "Яндекс" и VK. По словам участников рынка, их продажи в РФ переживает бум — за год спрос подскочил в два раза.

Это в свою очередь приводит к увеличению продаж и других устройств "умного" дома. Как считают эксперты, за первое полугодие 2023 года россияне купили в 1,5 раза больше таких устройств, чем годом ранее, сообщают "Известия".