Медведев: Не хватает кадров на оборонных предприятиях РФ

Предприятия оборонно-промышленного комплекса России не всегда имеют достаточно кадров, чтобы выполнять полученные оборонные заказы.

Об этом заявил бывший президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, оборонные предприятия получили большие заказы, однако у них далеко не всегда есть необходимые кадры для того, чтобы эти заказы выполнять. Медведев указал на многократное увеличение количества оборонных заказов из-за специальной военной операции.

Зампред предложил обсудить поиск кадров для предприятий ОПК и подготовку специалистов на базе средних технических образовательных учреждений, сообщает РИА "Новости".

Также он заявил, что в бюджете нужно учесть потребности всех звеньев ОПК.