Новым генеральным директором "Данон Россия" стал министр сельского хозяйства Чечни

Новым генеральным директором "Данон Россия" (дочерняя компания "Danone") стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре юридических лиц. Ранее президент России Владимир Путин передал иностранные доли Danone во временное управление Росимущества.

Напомним, после начала СВО французский производитель продуктов объявил о планах по приостановке инвестиций в российские предприятия. Также было заявлено о планах по отказу от использования международных брендов Danone на российском рынке.

Danone является производителем продуктов брендов Activia, Alpro, Danone и Actimel.