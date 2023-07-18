В США отрицают причастность к нанесению удара по крымскому мосту

В США отрицают причастность к террористической атаке на Крымский мост. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель госдепа Мэтью Миллер, передает корреспондент Накануне.RU.

Чиновник прокомментировал заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, обвинившего американцев в покрывательстве украинских нацистов, и подчеркнув, что тем самым США становятся соучастниками преступлений Киева.

Напомним, удар по Крымскому мосту был нанесен в ночь на 17 июля, в результате атаки погибли два человека, 14-летняя девушка попала в больницу. Был поврежден один пролет автомобильного моста, власти намерены полностью восстановить его к концу осени.