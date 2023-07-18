Медведев указал, что в бюджете нужно учесть потребности всех звеньев ОПК

Проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку должен учитывать потребности всех звеньев оборонного комплекса. Об этом на заседании программной комиссии "Единой России" заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Необходимо будет учитывать нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности вооруженных сил", - приводит его слова ТАСС.

Медведев заявил, что проект бюджета формируется в исключительно сложной обстановке. По его словам, бюджет должен быть в первую очередь ориентирован на нужды спецоперации.