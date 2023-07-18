В Михайловске произошел пожар в промзоне

В Михайловске Свердловской области произошел пожар в цехе промышленной зоны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре на ул. Кирова поступило вечером. По данным ведомства загорелся цех на площади 120 кв. м. Из цеха самостоятельно эвакуировался 101 человек. информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействовали 15 человек и восемь единиц техники.

В 21.25 открытое горение на пожаре в Михайловске ликвидировано.